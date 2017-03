Vijf zaken die u moet weten voor de razend spannende slotspeeldag in de Jupiler Pro League

Moeskroen of Westerlo kan zich nog redden

Even leek het erop dat Westerlo zich vorige zaterdag op bezoek bij Zulte Waregem al zou redden, maar een late 2-2 verhinderde dat. De Kemphanen, die twee punten meer tellen dan Moeskroen, krijgen KRC Genk over de vloer. Les Hurlus trekken naar buur KV Kortrijk. Westerlo kan maar beter winnen, want bij een gelijk aantal punten trekken de Henegouwers met een gewonnen match meer aan het langste eind.

AA Gent kan nog alles verliezen

Gent beleefde een baalavond in Europa en moet erover waken dat het niet alles uit handen laat glippen. Ook naast PO1 grijpen zou een drama zijn voor de club uit de Arteveldestad. Bij een nederlaag tegen KV Mechelen of een gelijkspel (als Charleroi ook gelijkspeelt en Genk wint) wacht voor de troepen van Hein Vanhaezebrouck het vagevuur van PO2.

Bekerfinalisten trekken naar de provincie Luik

In tegenstelling tot Gent zijn Zulte Waregem en KV Oostende wél al zeker van de top 6. Zij kunnen in alle rust toeleven naar de bekerfinale van volgende week. Standard, dat wat recht heeft te zetten na het debacle in Moeskroen, kan er tegen KVO maar wel bij varen.

Beste thuisploeg vs. slechtste uitploeg

Club Brugge wil als leider PO1 in en krijgt STVV op bezoek. Een duel tussen de beste thuisploeg tegen de slechtste uitploeg dus. Spektakel verzekerd lijkt ons. Bovendien mogen de Truienaars hun Brugse huurlingen niet inzetten.

Enkel Standard is al zeker van zijn klassering

Standard grijpt zoals eerder bekend naast PO1 en is ook al zeker van zijn magere negende plaats in de stand. Na dit weekend zit de reguliere competitie erop, maar toch kunnen alle andere posities nog switchen.

Dit is de stand één speeldag voor het einde