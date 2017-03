Op dit uur mag het al wat meer zijn: daar zou je al eens een 6-1 voor maken als je bij zoiets kan thuiskomen ...

door Aernout Van Lindt

door

De vriendin van Sergi Roberto, beter moet het echt niet worden

Foto: © Instagram

Sergi Roberto was deze week dé held der helden bij Barcelona. Hij scoorde de 6-1 en zorgde zo voor plaatsing voor zijn team tegenover PSG. En of hij er blij mee was ... Maar als je kan thuiskomen bij Coral Simanovich zou je voor minder glimlachen.