Erik Van Looy door het dolle heen: "Dit is fantastisch. Nu moet de Geubels niet meer met mij lachen!"

Regisseur Erik Van Looy en acteur Kevin Janssens waren naar Roeselare afgezakt om het gebeuren vanop de eerste rij mee te maken. Na afloop konden beide heren hun geluk niet op. "Ik ben dertien jaar lang uitgelachen, want iedereen wist nu eenmaal dat ik een Antwerp-supporter ben. De Geubels moet nu niet langer met mijn liefde voor Antwerp lachen", aldus een grappende Van Looy kort na de triomf van 'zijn' club.

"Het is fantastisch dat we terugkeren naar eerste klasse. Ongelofelijk ook, als je ziet wat een turbulent seizoen dit was. Maar... Het is zeer terecht dat we kampioen zijn geworden. Ik denk dat er momenteel heel veel goede dingen gebeuren binnen en rond de club. Er wordt zelfs gesproken over een nieuw stadion. Het kan niet op. Het moment is volgens mij rijp om naar eerste klasse te gaan."