Fans Beerschot-Wilrijk pakken uit met grote tifo: "Een vierde opeenvolgende titel verdient nÃ³g straffere sfeeracties"

Beerschot-Wilrijk krijgt zaterdagavond Deinze over de vloer. Voor aanvang van de partij zal er een grote tifo plaatsvinden. “Een vierde opeenvolgende titel – nooit vertoond door welke club dan ook – verdient nóg straffere sfeeracties dan we al hebben gebracht”, zegt Guy Van Hecke, medeoprichter van Armata Viola, in Het Laatste Nieuws.

“De match tegen Deinze is een goed moment om stevig uit te pakken. Hoe het er precies zal uitzien, kunnen we uiteraard niet verklappen. Anders is het verrassingseffect weg. Maar groots wordt het zeker. En er volgt in de aanloop naar de climax van het seizoen nog veel meer”, vertelt Van Hecke nog.