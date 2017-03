"Wij, het beste middenveld in BelgiÃ«? Goh... Club Brugge en Anderlecht hebben ook hele goede middenvelders, hoor"

"Berge is de verbinding tussen verdediging en aanval, Pozuelo verdeelt het spel" - Ruslan Malinovskyi Deel deze quote:

“Club Brugge en Anderlecht hebben ook best een goed middenveld met goede spelers, hé. Het is natuurlijk wel zo dat Sander (Berge, nvdr.) heel sterk speelde tegen Gent. Hij is de verbinding tussen onze verdediging en de aanval.”

“Pozo (Pozuelo, nvdr.) is dan weer iemand die heel goed tussen de lijnen speelt. Hij verdeelt het spel, zoekt naar openingen en probeert onze wingers en aanvallers in staat te stellen om gevaar te creëren”, aldus de Oekraïner over zijn twee collega’s.

Malinovskyi: een nuchter man, een geweldig voetballer

Over zichzelf had de nuchtere Malinovskyi het niet. Wij zullen het dan maar in jouw plaats doen, Ruslan. Malinovskyi bewijst steeds meer waarom Genk hem ondanks zijn blessure toch in de rangen wilde houden.

De huurling van Shakhtar Donetsk doet het voortreffelijk in vele opzichten en is een levensbelangrijke schakel in het geheel van Genk. Veel lopen, hard werken, meeverdedigen en... beslissend zijn. Malinovksyi doet het allemaal.