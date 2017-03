Zo vergaat het de spelers die Club Brugge dit seizoen uitleent

Tijdens de afgelopen wintermercato liet Club Brugge weinig spelers definitief vertrekken, enkel Nicolás Castillo en Felipe Gedoz, maar het leende wel een hele lijst aan spelers uit bovenop de spelers die al elders gestald waren. Hier zijn de uitgeleende spelers:

Sébastien Bruzzese, Boli Bolingoli, Brandon Mechele (STVV)

Zondag speelt Club Brugge tegen STVV, maar het zal geen rekening moeten houden met deze drie. Er stond namelijk in hun contract dat ze nog steeds spelers van Club zijn, en niet tegen hen mogen uitkomen.

Mechele speelde geen enkele competitieminuut in Brugge, bij STVV kan de verdediger eindelijk weer ritme opdoen. Bruzzese concurreert bij de Kanaries met Lucas Pirard voor de plaats onder de lat. Bolingoli zei eerder dat hij alleen in Brugge wil spelen als basisspeler, anders wordt hij liever uitgeleend. Hij zou nochtans niet misstaan in het blauw-zwarte systeem met heel hoge backs. Alle drie deze spelers hebben geen aankoopoptie in hun contract opgenomen, zij keren dus sowieso terug naar hun moederclub.

Carlos Strandberg (Westerlo)

Strandberg werd weggekocht bij CSKA Moskou tot 2021. Het was eigenlijk de bedoeling dat deze linksvoetige aanvaller pas volgende zomer zou komen, maar Blauw-Zwart kocht hem nu al en zette hem tot het einde van het seizoen bij Westerlo. De Zweed kon tot nu toe één keer scoren tegen Anderlecht.

Dylan Seys (Twente)

De 20-jarige flankaanvaller had wat moeite bij zijn aankomst, maar staat nu geregeld in de basis van een Nederlandse subtopper. Hij heeft zelf al de wens geuit om zijn aankoopoptie te lichten, en dus niet meer terug te keren.

Leandro Pereira (Sport Recife)

De Braziliaan kwam met veel rumoer naar Brugge, dat 3,5 miljoen euro voor hem betaalde. Maar hij kon die hoge transferprijs nooit verantwoorden. Een eerdere uitleenbeurt aan Palmeiras werd al geen succes, momenteel is deze man aan de slag bij Sport Recife in Brazilië.

Nikola Storm (OH Leuven)

Hij vroeg zelf om een vertrek door een gebrek aan speelminuten, en mocht OHL gaan helpen in 1B.

Valerijs Sabala (Riga)

Deze Let zit sinds 2014 al aan zijn zevende (!) uitleenbeurt, sinds afgelopen winter is dat bij FC Riga in zijn thuisland. Hij maakte daar 2 goals in 18 matchen, de kans op een toekomst bij Club Brugge is heel klein.

Een verdediger op overschot die ook bij Moeskroen geen basisplaats kon veroveren. Momenteel aan de slag in de Franse tweede klasse bij Red Star.