Dequevy richting wilde nacht: "Alle discotheken van Antwerpen, daarna al die van Brussel!"

door Sander De Graeve vanuit Roeselare

door

Joeri Dequevy zag het feest alleszins zitten

Foto: © photonews

De dranktoevoer richting de Antwerpse kleedkamer liet even op zich wachten. Joeri Dequevy stond dan ook vlak voor zijn interview nog om een pintje te roepen. Ook hij was klaar om de nacht in te duiken.