Boskamp streng voor Vanhaezebrouck: "Het wordt stilaan een beetje belachelijk"

Boskamp is hard voor Vanhaezebrouck. "Genk heeft een fantastische wedstrijd in Gent gespeeld. Al liep de Gentse defensie ook niet lekker te verdedigen. Hein gaf zijn spelers weer de schuld, maar dat wordt stilaan een beetje belachelijk. Je kunt ook eens naar jezelf kijken", zegt hij in Het Belang van Limburg.

Ik hoop stiekem dat Ferrera en KV Mechelen het reddenDeel deze quote: Vooral dat er naar het Europees parcours gewezen werd, doet Boskamp raar opkijken. "Opvallend dat ze weer al eens over Tottenham begonnen. Dat deed nu toch niet meer ter sprake? Indien Gent PO1 niet haalt, is het een mislukt seizoen voor ze. En dan heb je zo veel geld uitgegeven. "Ik hoop stiekem dat Yannick Ferrera en KV Mechelen het zondag redden. Hij zal niet op dezelfde manier als Genk spelen, want aanvallen doet hij niet graag. Maar met die snelle jongens als Verdier, kunnen die verdedigers van Gent moeilijk overweg."