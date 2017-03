Gouden Schoen is ook loden last: "Als ik scoor, is het normaal, maar als ik dezelfde actie doe en ik scoor niet..."

door Redactie



José Izquierdo wordt anders bekeken sinds hij de Gouden Schoen won

Foto: © Photonews

José Izquierdo is geblesseerd en bij de fans van Club Brugge is dat genoeg om in paniek te schieten nu de play-offs eraan komen. De flankspeler geeft toe dat de druk op hem immens is geworden nadat hij de Gouden Schoen won.