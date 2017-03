Maandag loting van de KDB Cup en panelgesprek met Van der Bruggen, Deschacht en Brusselmans

Kevin De Bruyne Cup houdt op 13 maart een panelgesprek en de loting van het toernooi

Op maandag 13 maart is er de loting voor de tweede editie van de KDB Cup in Drongen. Na afloop volgt er een panelgeprek over jeugdvoetbal met bekende mensen uit de voetbalwereld.