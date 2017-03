De Bruyne naar Wembley, Kompany op weg naar Roeselare?

In de kwartfinales speelde Middlesbrough thuis tegen Manchester City, waar Kevin De Bruyne in de basis stond. De ploeg uit Manchester kwam op voorsprong via Silva na twee minuten.

En zo zaten de troepen van Guardiola erg snel in een zetel. Agüero maakte er halfweg de tweede helft 0-2 van, waardoor de boeken helemaal dicht waren. En zo mag City naar Wembley, waar de halve finales en finale worden gespeeld.

Opmerkelijk: geen Vincent Kompany in de kern bij The Citizens. Die kan zo mogelijk naar Roeselare komen, voor de finale wedstrijd van zijn broer tegen Antwerp. "Als hij zou kunnen, dan komt hij", aldus broer François in Het Nieuwsblad.