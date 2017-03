Mirallas en Lukaku schitteren voor Everton met goals en assist (Video)

Everton denkt volop aan een Europese plaats, en daar heeft het vandaag een heel goede zaak in gedaan dankzij twee Belgen. Tegen West Brom, de ploeg die net achter hen stond, gebeurde het net voor de rust. Mirallas scoorde het eerste doelpunt, Lukaku gaf de assist voor Schneiderlin. En Lukaku was nog niet klaar, want tien minuten voor affluiten trapte hij er rustig zelf nog eentje binnen: 3-0 voor Everton. Chadli stond de hele match op het veld voor West Brom. The Toffees staan nu zevende in de stand.

Spektakel was het ook in Bournemouth-West Ham. King en Afobe misten allebei een penalty in de eerste helft, maar via diezelfde King en Antonio gingen de ploegen met 1-1 de rust in. Nog een treffer van opnieuw King werd uitgewist door Ayew, en we leken af te stevenen op een gelijkspel. Maar toen werd, jawel, King echt de matchwinnaar door met een hattrick voor de 3-2 overwinning te zorgen.

Hull City kon eindelijk nog eens winnen ten koste van Swansea, maar beide ploegen blijven gevaarlijk dicht rond de degradatiezone hangen.

Overzicht van de (verkortte) speeldag in de Premier League:

08/03/2017 21:00 Manchester City - Stoke City 0-0 11/03/2017 16:00 Everton - West Bromwich 3-0 11/03/2017 16:00 Bournemouth - West Ham Utd 3-2 11/03/2017 16:00 Middlesbrough - Sunderland - 11/03/2017 16:00 Crystal Palace - Tottenham - 11/03/2017 16:00 Hull City - Swansea 2-1 11/03/2017 18:30 Arsenal - Leicester City - 12/03/2017 14:30 Southampton - Manchester United - 12/03/2017 17:00 Liverpool FC - Burnley - 13/03/2017 21:00 Chelsea - Watford -