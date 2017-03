Preud'homme moet puzzelen op de flank: dit zijn de opties, met opnieuw een belangrijke rol voor polyvalente Vormer?

"Wesley is een optie, maar voor mij blijft het belangrijkste dat Refaelov zijn beste niveau haalt" - Michel Preud'homme Deel deze quote:

“Voorts heb je nog Wesley. Hij is weliswaar geen flankspeler, maar met hem kunnen we ook op een andere manier spelen dan dat we gewoon zijn. Ook hij is dus een optie. Maar voor mij blijft het belangrijkste dat Refaelov opnieuw zijn beste niveau haalt,” benadruke Preud'homme op zijn wekelijkse persbabbel.

Rotariu

Nieuwkomer Rotariu heeft nog wat werk voor de boeg, maar het is niet uitgesloten dat hij binnenkort vaker aan de aftrap verschijnt. “Rotariu is één van onze mogelijkheden. We kunnen geen gebruik maken van al onze mogelijkheden, maar er zijn wel degelijk oplossingen voorhanden.”

“Rotariu is één van de mogelijke oplossingen. Dat is ook de reden waarom we hem hebben aangeworven. Hij heeft al speelminuten gekregen, went aan onze manier van spelen, wordt goed gecoacht en boekt vooruitgang. Laat ons hopen dat hij klaar is wanneer we hem nodig hebben”, besloot Preud’homme.