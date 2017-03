Clubicoon Svilar maakt zich op voor feestje: "Roeselare is Barcelona niet, maar..."

De Decker bracht de mentaliteit terug, dat was de sleutelDeel deze quote:

"Ze moeten dit aanpakken als een nieuwe wedstrijd waarin het 0-0 staat. En daarna is het tijd voor een feest. Ik denk dat de supporters gek gaan worden. Iedereen kijkt er al zolang naar uit. En ze zijn er al een paar keer dichtbij geweest, dit gaat ongelooflijk worden", aldus Svilar.

En hij had ook nog een compliment in huis voor Wim De Decker. "Ze spelen goed onder hem, maar het belangrijkste wat hij teruggebracht heeft, is de mentaliteit. Dat is de sleutel geworden voor het succes."