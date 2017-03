Van Acker wint met Deinze op het Kiel: "Ze mochten nog tien jaar spelen en zouden nog niet gescoord hebben"

"We waren naar hier gekomen zonder drie basisspelers, maar we hebben toch geprobeerd om vooruit te voetballen", opende Deinze-coach Regi Van Acker de persconferentie in het Olympisch Stadion. "Vooral in de eerste helft is dat goed gelukt, we hebben op ons middenveld toch enkele goede technische spelers die de ruimtes konden benutten."

Deinze liet het in de tweede helft na om de voorsprong te verdubbelen, doelpuntenmaker Mezine faalde van op de penaltystip. "Daarna werden we weggedrukt. De tegenstander heeft dan wat kansen gecreëerd, maar ik had het gevoel dat ze nog tien jaar mochten spelen en nog geen enkele kans zouden benutten", aldus Van Acker.

Veel berichtjes gekregen

"Voor de groep en voor de club is dit een prachtige overwinning. Zeker in deze moeilijke periode. Dit geeft ons zeker een boost, niet veel ploegen komen hier winnen", besloot de Deinze-coach. Op de vraag of hij op de bank de prestatie van zijn ex-club Antwerp in Roeselare aan het volgen was, reageerde Van Acker ontwijkend: "Ik ben coach van Deinze en wij staan momenteel laatste. We hadden alle concentratie nodig voor onze eigen wedstrijd. Maar ik zag wel dat ik veel berichtjes had gekregen."