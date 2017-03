Roberto Martinez volgt interessante speler van... Eupen

Van Crombrugge heeft een groot aandeel in de redding van Eupen, al moet hij het wel doen met de slechtste verdediging van eerste klasse. De nog steeds maar 23-jarige goalie wordt door Roberto Martinez genoemd in een interview dat hij aan L'Avenir gaf.

Een Panda die Rode Duivel wordt? Het kan dus! "Het is een moderne keeper", aldus Martinez. "Hij kan goed met de voeten overweg, is goed in zijn tussenkomsten en is beslissend geweest in verschillende belangrijke matchen."