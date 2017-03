Supporters Standard hebben er genoeg van en gaan in staking

De 3 op 15 van de voorbije weken in eigen huis, play-off 2 dat er zit aan te komen? De fans zijn het stilaan echt beu en vragen zich af wat ze moeten denken van voorzitter Venanzi, die voor de titel wilde spelen dit seizoen.

Steeds meer spandoeken maken de dienst uit op Sclessin, nu bereiden ze nog een hardere actie voor. Zo gaan de mensen van Publik Hysterik Kaos 2004 (PHK) zelfs in staking zondag tegen Oostende. "We hebben ons al maanden laten uitlachen", klinkt het bij hen.

"Er is niets veranderd de voorbije weken. We hebben daarom besloten om de eerste elf minuten ons vak leeg te laten. Vanaf de 12e minuut nemen we onze rol als twaalfde man opnieuw op."