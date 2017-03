Buffel getekend door het leven, maar op en top prof: "Ik wil iets terugdoen"

Genk liet zijn speler immers niet vallen. "Het helpt als je veel bezig bent, daarom wilde ik zo snel mogelijk de draad weer oppakken na de gebeurtenis. Zowel thuis, met de familie, als hier. Want de club, de ploegmaats, de supporters, dat is ook familie. Als ambitieuze sportman wil je dan tot het uiterste gaan om er zo snel mogelijk weer te staan. Je wil de ploeg helpen, iets terugdoen voor alle steun", vertelt hij in HLN.

"Het valt me zwaar dat ik zoveel tijd nodig heb om weer mijn beste niveau te halen. Maar dat is niet abnormaal. Ik had een erg lange winterstop achter de rug. Het mentale en fysieke hangen ook samen, ik moest mijn tijd nemen om weer te staan waar ik voor de gebeurtenis stond.”