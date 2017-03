Dierckx in extase: "Ik kom een week niet thuis!"

Eindelijk terug bij de elite, ik heb wel wat matchen waar ik naar uitkijk -Tuur Dierckx Deel deze quote:

En of er gefeest zal worden. "Wat ik ga doen vanavond? Ik ga feesten, ik ga alles doen wat ge wilt, man. Ik ga een week niet thuiskomen denk ik. Ik denk dat er ons iets ongelooflijks staat te wachten in Antwerpen. Ik denk niet dat iemand kan voorzien hoe het zal zijn."

"Ik ben klaar voor alles, ik sta open voor alles, laat maar komen!" Dierckx keert terug naar eerste klasse. "Eindelijk horen we terug bij de elite. Misschien zijn we er nu nog niet klaar voor, maar daar zijn we nu nog niet mee bezig."

Hij kan zijn ex-club Club Brugge in de ogen kijken volgend seizoen. "Er zijn een aantal wedstrijden waar ik wel naar uitkijk", aldus El Turos 55 met een knipoog. Hij pakte twee titels op een rij, eentje met Club en eentje met Antwerp.

"Dat is een mooi gemiddelde, ik hoop dat ik dat kan aanhouden. Vorig jaar was het mooi, dit jaar is het misschien nog mooier. Al moeten de festiviteiten nog beginnen, dus ik kan nog niet vergelijken. Wanneer ik in die vijver spring? Wanneer ze willen, maar eerst iets anders aandoen", lachte Dierckx en hij sprong de nacht in.