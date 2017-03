Kersvers papa Tielemans: "Ik ga luiers verversen, 's nachts opstaan... Dat is toch normaal?"

Het ging gepaard met diepe emoties, maar ik heb me sterk gehoudenDeel deze quote:

Voor de 19-jarige Tielemans gaat nu een nieuwe wereld open. "Ik was vorige zondag geschorst tegen Mechelen, het ideale moment voor de geboorte. Mijn dochtertje is zondagochtend om 4 uur ter wereld gekomen. Bij mij ging dat echt gepaard met diepe emoties, maar ik heb me sterk gehouden. (lacht) Ook voor mijn vriendin, die afzag door de weeën. De avond voordien heb ik de tussenstand van Anderlecht op Mechelen wel via internet gevolgd. Want in het hospitaal hadden ze helaas geen Telenet of Proximus."