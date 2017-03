Zou Roberto Martinez deze Belg op het oog hebben? "Ik zou op zich wel ontgoocheld zijn als ik niet mee kan naar het WK in Rusland, maar..."

“Is hij (Roberto Martinez, nvdr.) hier al geweest in Italië? Dat wist ik niet. Ik zou op zich wel ontgoocheld zijn als ik niet mee kan naar een WK in Rusland, maar je moet ook realistisch blijven”, vertelt Praet in Fan.

De middenvelder beseft dat je al serieus moet uitblinken om bij de nationale ploeg te geraken. “Een vaste waarde zijn bij Sampdoria, dat volstaat volgens mij niet in de huidige generatie van spelers met topclubs. Mocht ik hier nu tien goals en tien assists achter mijn naam hebben staan, dan wel.”

