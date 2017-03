Geen Boem Boem voor Anderlecht: "Nam de cheque in ontvangst en verscheurde hem voor de ogen van Verschueren"

Goalgetter Patrick Goots aka Patje Boem Boem trok in zijn hoogdagen de aandacht van Anderlecht. "Op een gegeven moment kwam toenmalig manager Michel Verschueren, de 'zilveren vos' van RSC Anderlecht, met een cheque van 25 miljoen oude Belgische franken op de proppen bij de voorzitter van Beerschot. Als je dan weet dat Beerschot me destijds bij Lommel wegkocht voor twee à drie miljoen oude Belgische franken, kan je zelf de rekening maken", zei hij aan StampMedia.

Zelfs voor een gigantisch hoog bedrag liet Beerschot hem niet vertrekken. "Een Beerschots bestuurslid nam toen de cheque in ontvangst en verscheurde hem voor de ogen van Verschueren en zei: 'Als Patrick Goots volgend seizoen nog eens 20 of 25 doelpunten binnen knalt, verkopen we hem voor 100 miljoen oude Belgische franken'. Ik draai daar ook geen doekjes om, dat was toen en nu nog heel veel geld. In die tijd was dat een gigantisch groot bedrag in de voetbalwereld. Een icoon als Verschueren werd gewoon wandelen gestuurd en ik zag een lucratieve transfer in rook opgaan."