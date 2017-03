Na promotie Antwerp: "Dat moeten ze bij de KBVB toch misschien eens herbekijken"

door Redactie vanuit Roeselare



Arnauld Merciervindt het toch raar dat de derde in de stand stijgt

Foto: © Photonews

Roeselare-coach Arnauld Mercier was groots in de nederlaag achteraf: "Antwerp verdiende het". Maar toch had hij enkele bedenkingen bij de competitieformule, maar daar kon The Great Old natuurlijk niets aan doen.