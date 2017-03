Ontgoochelde Marc Brys na tweede competitienederlaag: "Extra lullig voor de supporters"

"Uiteraard is dit een opdoffer", jammerde Beerschot-coach Marc Brys op de persconferentie in het Olympisch Stadion. "Een nederlaag komt altijd aan, maar vandaag was het extra lullig omdat de supporters voor een geweldige sfeer hadden gezorgd. Maar er is geen man overboord, natuurlijk. In ons parcours hadden we nog een nederlaag ingecalculeerd en dat is nu gebeurd."

Deinze overleefde de vele aanvalsgolven van Beerschot-Wilrijk in de tweede helft. "Was het onnauwkeurigheid? Slordigheid? Slechte vorm? Gebrek aan efficiëntie? Ik weet het niet", zuchtte Brys. "We speelden geen goede wedstrijd, maar hebben er alles aan gedaan om te winnen."