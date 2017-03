Berchem Sport is wel hÃ©Ã©l actief: laatste basisspeler verlengde contract Ã©n nieuwe aanwinst

Berchem Sport heeft zijn eerste inkomende transfer beet. Stef Van den Heuvel, momenteel aan de slag bij reeksgenoot Cappellen, keert na drie jaar terug naar het Rooi. Hij speelde de voorbije seizoenen bij Bornem en Woluwe-Zaventem en ondertekende een contract voor één seizoen.

Daarnaast heeft Roy Mauro zijn contract bij de club met twee seizoenen verlengd. Mauro speelde in het verleden twee matchen voor het vroegere Germinal Beerschot in eerste klasse. Nadien maakte hij furore in tweede en derde klasse.