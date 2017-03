Vreemde goal STVV breekt Club Brugge zuur op: "Doellijntechnologie zou absoluut handig zijn"

“We hebben nog enkele kansen gekregen toen het al 2-1 stond. Ik had het gevoel dat de 3-1 dichterbij was dan de 2-2, maar we slaagden er niet in om een derde keer tot scoren te komen. Uiteindelijk kregen we zelfs nog het deksel op de neus. Dit is toch een tik en dit puntenverlies zal toch eventjes blijven hangen”, aldus Bjorn Engels kort na de match.

Het eerste doelpunt van STVV, een kopbal van De Petter die mogelijk niet helemaal over de doellijn ging, breekt Club zuur op. “Ik kan dat doelpunt moeilijk beoordelen, ik stond recht en niet vanop de zijkant naar de fase te kijken. Maar… Als ik de reactie van Ludo (Butelle, nvdr) zag, denk ik niet dat die bal niet binnen was.”

Doellijntechnologie

“Dat doellijntechnologie handig zou zijn? Ja, absoluut. Dat is al meermaals bewezen, ook in andere competities. Het invoeren van die technologie zou zeker en vast een surplus zijn”, besloot Engels.