Dejaegere mét knipoog in play-off 1: "We gaan weer voor de derde plaats"

"We mikken op de derde plaats", aldus Dejaegere met een vette knipoog naar het kampioenenjaar van twee seizoenen terug. Toen hield men bij Gent tot in het absurde vol dat men voor de derde plaats ging. Tot vlak voor de titelmatch.

Gent was terug in vorm en Vanhaezebrouck kreeg gelijk. De oefenmeester klaagde dat heel wat basisspelers afwezig waren. Dejaegere en co. zetten de Buffalo's pardoes opnieuw op de kaart. "Het is zo dat we veel kwaliteit hebben en iedereen heeft zijn steentje bijgedragen."

"Je zag dat we opnieuw een ploeg vormden, in die cirkel wou iedereen voor elkaar vechten." Ook Dejaegere zelf schitterde. "Ik speelde goed tegen Zulte Waregem en Tottenham thuis, maar werd daartussen afgeremd door blessures."

"Ik voel wel dat ik sinds januari steeds die blessures had. Ik voel me echt moe, ik was op toen ik naar de kant ging. Nu gaan we donderdag nog eens alles geven en daarna kunnen we ons perfect voorbereiden op play-off 1."