Slecht nieuws voor Club: landskampioen is Izquierdo langer kwijt dan verwacht

door Bart Ver Elst en Timothy Collard vanuit Brugge

door

Club Brugge moet het minstens zes weken zonder José Izquierdo doen

Foto: © Photonews

Club Brugge kwam zondagnamiddag thuis niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Sint-Truiden. Maar na de wedstrijd was er nog slecht nieuws voor de Bruggelingen. José Izquierdo is langer out dan verwacht.