Praet is realistisch: "Dat volstaat niet"

Dennis Praet droomt van het WK in Rusland

Roberto Martinez maakt komende vrijdag zijn selectie bekend voor de komende WK-kwalificatiematch. Mogen we daar verrassingen in verwachten? Ja! Maar of één daarvan Dennis Praet gaat zijn, is nog maar de vraag.