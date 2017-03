Opluchting bij de Buffalo's: "Heel ver in mijn achterhoofd is de titel wel nog een ambitie"

Al overheerste vooral het gevoel van opluchting. "Mijn gevoel is iets tussen tevredenheid en opluchting", zei de Gent-voorzitter na de match bij Sporza. "Ik was heel erg bezorgd dat we play-off I niet zouden halen. Met deze ploeg moet je eigenlijk altijd top 6 halen, dus dit had niet moeten gebeuren."

"Als voorzitter ben je verplicht om aan alle scenario's te denken. Ik had al een heel plan in mijn hoofd voor het geval het toch Play-off II zou zijn. Maar goed, het is nu niet zo. Ik ben heel blij. Het eerste halfuur was heel nerveus. Maar dat eerste doelpunt heeft ons verlost", vervolgt De Witte.

"In de competitie zie ik in de verte toch nog een lichtje branden" - Ivan De Witte

De ambitie van de voorzitter is duidelijk: volgend seizoen in Europa spelen. "Het eerste doel is Europees voetbal halen, dus plaats drie of vier. Maar heel ver in mijn achterhoofd is de titel wel nog een ambitie. Het is niet zo'n grote kloof als je naar boven kijkt. You never know."

"Als je als voorzitter van een club als Gent geen ambitie hebt, ben je niet goed bezig. Europees wordt het nu bijna onmogelijk, maar in de competitie zie ik in de verte toch nog een lichtje branden", besluit De Witte.