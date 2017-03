Overzicht Serie A: Inter haalt de sloophamer boven, Dries Mertens opnieuw aan het kanon

Internazionale - Atalanta 7-1

Inter Milaan heeft de supporters in het eigen Stadio Giuseppe Meazza nog eens goed verwend. De bezoekers uit Atalante werden met een zware 7-1 pandoering naar huis gestuurd. Icardi opende de score iets na het kwartier en had tien minuten later zowaar al een zuivere hattrick beet. Indrukwekkende statistiek toch wel.

Tien minuten voor de pauze stond het 5-0 na twee treffers van de Argentijn Banega, net voor de rust konden de bezoekers dan toch eens scoren via Freuler. Na rust zette ook Gagliardini zijn naam op het scorebord en vervolledigde ook Banega zijn hattrick. Atalanta moest afdruipen met een zware 7-1 nederlaag.

Napoli - Crotone 3-0

Napoli boekte dan weer een eenvoudige thuisoverwinning tegen Crotone. Insigne opende de score vanaf de stip, in de tweede helft verdubbelde Mertens (ook vanaf elf meter) de score. Het 19e competitiedoelpunt van de Rode Duivel al dit seizoen. Insigne legde met zijn tweede van de match de 3-0 eindscore vast.

Overzicht wedstrijden Serie A:

Inter Milaan - Atalanta 7-1

Fiorentina - Cagliari 1-0

Chievo - Empoli 4-0

Pescara - Udinese 1-3

​Napoli - Crotone 3-0