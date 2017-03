Laifis geeft sombere toestand toe: "Aan de play-offs beginnen in een betere psychologische toestand"

Voor Kostas Laifis is de sfeer veranderd tijdens de afgelopen week. “Het is niet meer zoals ervoor. Het was dan ook niets om trots over te zijn. Het is onze verdiende loon. Wat er gebeurde tegen Moeskroen, heeft ons getoont dat we niet bezig waren zoals het moest.”

“We werken hard om Standard terug te brengen naar een plaats waar het thuishoort. We moeten dit uit ons hoofd zetten voor de wedstrijd tegen Oostende, dat een nieuwe start moet betekenen voor ons. We moeten deze match winnen om aan de play-offs te beginnen in een betere psychologische toestand.”