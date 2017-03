Amerikanen hebben dit astronomisch loon voor Zlatan over, manager wil United onder druk zetten

De 35-jarige Zweed kan bij LA Galaxy, de ploeg wiens interesse al langer bekend was, zo'n 17 miljoen euro per jaar gaan verdienen. Dat weet The Daily Express. Dat is een bedrag dat zijn huidig loon bij Manchester United met quasi 5 miljoen overschrijdt.

Zijn manager, Mino Raiola, wil de Amerikaanse interesse alvast uitspelen bij de onderhandeling over een contractverlenging van Zlatan. Hij wil minstens een tweejarig contract, maar Manchester United geeft spelers boven de dertig meestal maar een contract voor één jaar. Wordt Ibracadabra de uitzondering?