Rode Duivels Mignolet en Origi winnen voor het eerst in 2017 twee wedstrijden op rij

Mignolet en Origi kregen beiden een basisplaats bij de thuisploeg. Die laatste werd tien minuten voor tijd vervangen door Lucas Leiva, nadat hij eerder twee assists had uitgedeeld. Maar de wedstrijd kon niet slechter beginnen voor Liverpool, want na 7' keek het al tegen een 0-1 achterstand aan. Barnes was de doelpuntenmaker van dienst.

Maar nét voor de pauze kon er dan toch gejuicht worden op Anfield Road. Wijnaldum zette de gelijkmaker op het scorebord tegen Burnley, dat zonder Steven Defour aantrad. In de tweede helft ging Liverpool op zoek naar de voorsprong. Net na de wissel van een bleke Coutinho op het uur kon Emre Can aanleggen.

Can met de 2-1

De Duitser met Turkse roots trof raak en zo stond het 2-1 in het voordeel van de ploeg van Jürgen Klopp. Burnley probeerde nog wel, kreeg in het slot zelfs nog dé kans op de 2-2, maar moest zonder punten huiswaarts keren. Liverpool doet dankzij de winst een goede zaak in de strijd om een Champions League-ticket.