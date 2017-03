Moeskroen redt zich op miraculeuze wijze en dat lokt reactie uit: "Schandalig" & "Als hier geen geld gerold heeft..."

Op Twitter was de redding van Moeskroen één van dé gespreksonderwerpen. KV Kortrijk stond niet bepaald geweldig te spelen en bovendien kwam ook het eigen doelpunt van Kortrijk-speler Kovacevic op een knullige manier tot stand.

Sommigen vroegen zich op de sociale netwerksite dan ook af of het spel wel eerlijk werd gespeeld tijdens de laatste twee speeldagen. Hieronder een bloemlezing met tweets:

En die kutploeg van een Moeskroen weet zich te redden ... ge gaat me toch ni zeggen da daar de laatse 2 dagen geen geld gerold is #kvkmoe

Wa verkochten boel is me dat hier... Money rules?!?!?! #KVKmoe @sporza_live @kvkofficieel

@vrt @vtm Iedereen ziet toch wat er gebeurd is in Kortrijk-Moeskroen? lachwekkende reactie van doelman Kortrijk bij 2e doelpunt.Wat nu KBVB?

Mooi hoe @kvkofficieel Moeskroen aan de redding helpt, in moeilijke tijden kent men zijn vrienden! #zucht @KVCWesterlo @jupilerleague

@tremans Die laatste 2 wedstrijden van Moeskroen was er echt over de "tegenstand" die Standard en KVK boden. En zo zijn er veel dingen in