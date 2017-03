We zullen straks zien: "Mijn favoriet voor de titel? Naast Anderlecht... KV Mechelen"

En natuurlijk is het Nicolas Verdier - de grillige en onpeilbare aanvaller van KV Mechelen - die een paar zware uitspraken doet. "We zijn veeleisend, we willen altijd beter doen", aldus Verdier bij de RTBF. "Wie mijn favoriet voor de titel is? Naast het Anderlecht van Sofiane Hanni - de beste speler met wie ik ooit samenspeelde - zeg ik... KV Mechelen."

En daar heeft hij zijn redenen voor. "We vormen een hechte groep. Yannick Ferrera geeft ons de tactische bonus en onze verdediging is een bastion. Als we play-off 1 spelen, zullen we daarin goed voor de dag komen. Want vergeet niet: als we het halen zal het vooral zijn dankzij de punten die we pakten tegen de grote teams."