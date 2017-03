De strijd is gestreden: Alles wat u moet weten over de play-offs

Door het puntenverlies van Club Brugge wist Anderlecht zich op de laatste speeldag nog te kronen tot kampioen van het reguliere seizoen. Gent trok aan het langste eind in de belangrijke match tegen Mechelen en zit in play-off 1, daardoor had Charleroi ook genoeg aan een puntje tegen Lokeren. Moeskroen won in Kortrijk en speelt op het nippertje toch play-off 2, ten koste van Westerlo dat degradeert. Antwerp verzekerde zich gisteren al van de promotie naar de Jupiler Pro League.

Play-off 1:

1. Anderlecht* - 31

2. Club Brugge* - 30

3. Zulte Waregem - 27

4. Gent - 25

5. Oostende - 25

6. Charleroi* - 25

(* De punten eindigden op een halfje na de halvering, en werden naar boven afgerond.)

Play-off 2:

Poule A

- Mechelen

- Standard

- Sint-Truiden

- Waasland-Beveren

- Lierse

- Union

Poule B

- Genk

- Kortrijk

- Lokeren

- Eupen

- Moeskroen

- Roeselare

Maandag 13 maart wordt de speelkalender bekendgemaakt.

De eindstand na 30 speeldagen in het reguliere seizoen: