Decuyper: "Zonder Gheysens bestond de club niet meer en was er geen feest"

"Tweede klasse is niet zo mooi, hé. Ik speel liever in eerste klasse", aldus een tevreden Patrick De Cuyper na de gewonnen finale van 1B in Roeselare. "Dit is een onderdeel van de stappen die we wilden zetten."

"Na de club juridisch en financieel te versterken, hebben we nu ook de stap vooruit gezet op het sportieve vlak. Uit tweede klasse geraken was het moeilijkste, nu kunnen we eindelijk beginnen werken aan hetgeen de club, de supporters en de stad verdienen."

"Ik denk dat we goed gewapend zijn. We gaan vanavond goed vieren, maar vanaf morgen of overmorgen gaan we beginnen met de voorbereiding van volgend seizoen. We gaan geen meelopers zijn", klinkt het ambitieus.

No Gheysens, no party

Hij had ook nog lof voor de coach. "Hij heeft het schitterend gedaan. Hij heeft de juiste beslissingen genomen op een rustige en juiste manier. De vorige trainer slaagde er niet in om het talent tot uiting te brengen, maar bij WIm De Decker pakte de mayonaise meteen."

Ook de niet meer zo geheime geldschieter Paul Gheysens verdiende een pluim. "Dankzij zijn inbreng staan we hier nog, zonder zijn inbreng bestond de club niet meer. Dan was er geen feest voor die tienduizenden supporters die nu een wilde nacht tegemoet gaan."