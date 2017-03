Van Himst lyrisch over Anderlecht-speler: "Hij is gewoon compleet"

"Ik ben niet verrast door zijn sterke prestaties", aldus Van Himst bij Sudpresse. "Ik heb hem zien groot worden en progressie maken toen hij met mijn kleinzoon bij de beloften speelde. Elk seizoen werd hij krachtiger en constanter."

En Dendoncker krijgt wel heel wat lof. "Ik vergelijk hem met Ludo Coeck, want hij bezit dezelfde kwaliteiten. Defensief heeft hij alles om zijn duels te winnen. En zijn fysiek is indrukwekkend", zegt hij.

"Het is een complete speler. De ideale man voor Anderlecht dit seizoen. Van tijd tot tijd is hij ook in staat offensief zijn steentje bij te dragen. Maar gezien de spelers die hij voor zich heeft, is dat niet zijn belangrijkste taak. Zijn positiespel verraadt ook dat hij métier heeft. En in de recuperatie is hij één van de beste van België."