Meer dan 80.000 mensen tekenen petitie om BarÃ§a-PSG te laten herspelen

Er werd een petitie gestart om de wedstrijd tussen Barcelona en Paris Saint-Germain te herspelen, en die heeft ondertussen al meer dan 80.000 handtekeningen. De scheidsrechter gaf Barça twee penalty's en een penalty voor PSG werd niet gefloten. Dat zijn de grootste redenen voor deze opvallende actie van de Parijse supporters.

Luis Melendo Olmedo is de man die deze petitie heeft opgestart op Change.org. Er staat in zijn verklaring: "Er waren incidenten die PSG serieus geschaad hebben. Dat kwam door de Duitse scheidsrechter Deniz Aytekin, die Barcelona een voordeel gaf met zijn beslissingen." Het doel van de petitie is 150.000 handtekeningen, en na een paar dagen zit het al over de helft.

Barcelona maakte de grootste comeback ooit in de Champions League waar. De Catalanen verloren in Parijs met 4-0, maar slaagden er toch nog in om zich te plaatsen voor de volgende ronde in een thriller die ze op de valreep met 6-1 wonnen. HIER kan u het matchverslag opnieuw lezen.