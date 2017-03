Uros Vitas, een voormalige ploegmaat van Gershon, gaf al aan dat KV Mechelen klaar was om voor elkaar te sterven. "Zeggen ze dat? Wij ook", klinkt het gedecideerd bij Gershon. "In het Hebreeuws is dat ook een gezegde. We will do suicide."

Foutjes eruit

Het wordt dus een strijd op het scherpst van de snee, dat kunnen we nu al zonder teveel risico voorspellen. Bij AA Gent zitten ze natuurlijk wel nog met die kater van donderdag. "Dat is vergeten", verzekert Gershon ons. "We denken daar niet meer aan en kijken vooral vooruit."

Even terugblikken naar de defensieve fouten van donderdag, zou wellicht wel welkom zijn. "Die moeten eruit, dat klopt. Maar als we die foutjes eruit krijgen, zijn we klaar om KV Mechelen te kloppen", sloot Gershon af.