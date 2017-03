Serieus boekje open over ex-speler Genk: "Rookte in kleedkamer Ã©n schopte eigen coach onder de zoden"

"Het is een publiek geheim dat Theo Janssen, die ze in België misschien nog kennen van bij Racing Genk, weleens een saffie opstak in de kleedkamer", klinkt het bij monde van Blondelle in Fan!.

"Wie tijdens de opwarming achter hem liep, die had het geweten: de geur zat gewoon in zijn lijf. Hij heeft niet alles uit zijn carrière gehaald, want hij had minstens de Premier League moeten halen met zijn natuurtalent."

En Janssen stak nog meer uit in zijn carrière: "Je kon er nooit kwaad op zijn, ondanks zijn stoten. Ooit stak hij assistent-coach Pieter Huistra onder de zoden. Die vloog gewoon op training een meter in de lucht!"