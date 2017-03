Spelers beantwoorden dé vraag in Westerlo: Waar liep het fout?

"Dit is een heel lastig moment", klonk het bij Mitch Apau. "Iedereen zal hier op zijn eigen manier mee omgaan. Het was heel moeilijk tegen een sterk Genk." Waar het mis is gelopen voor Westerlo dit seizoen? "Niet vandaag tegen Genk. We hebben onze kansen meerdere keren niet gegrepen dit seizoen."

Daar gingen zijn ploegmaats mee akkoord. "We hebben het niet tegen Genk laten liggen, maar vooral vorige week. Toen waren we tot in de 93e minuut zeker van het behoud", aldus Annys.

"Er zijn momenten voor ons geweest die iedereen kent. Iedereen had het gevoel dat het op een eerder moment voor ons had moeten gebeuren", klonk het ook bij de coach.