Succescoach De Decker beseft: "We hebben geschiedenis geschreven"

“We hebben met de hele club naar dit moment toegewerkt. Ik voelde al een hele tijd dat het goed zat. Voetbal is geen exacte wetenschap, maar ik kreeg hoe langer hoe meer het gevoel dat we dit niet meer uit handen zouden geven. De voorbije weken wist ik al: het gaat voor ons zijn.”

“Het is een sprookje en van dit einde kon ik als coach alleen maar dromen. We hebben geschiedenis geschreven”, besefte ook de trainer van The Great Old. “Zelfs over enkele jaren zal ik hier nog aan terugdenken. We hebben Antwerp eindelijk, eindelijk, ein-de-lijk teruggebracht naar waar het thuishoort: eerste klasse. We spreken er al lang over, maar nu is het gelukt.”

Kippenvel, koud zweet en tikker die hard tekeer gaat

Dat De Decker lichtjes over zijn toeren was, was wel duidelijk. “Ik heb er geen woorden voor. Ik krijg nog steeds kippenvel, zit met koud zweet en af en toe gaat mijn tikker weer wat harder tekeer. Het is allemaal niet goed te vatten. Wat we als groep bereikt hebben, is hallucinant. Dit is waanzin”, besloot De Decker.