Tottenham verzekert zich met monsterscore van halve finale in de FA Cup

door Yannick Lambrecht

Tottenham Hotspur-Millwall: 6-0

Tottenham is weer op dreef, na de uitschakeling in de Europa League tegen Gent wonnen ze al hun matchen. Vandaag speelden ze tegen Millwall voor een plaats in de halve finale van de FA Cup.