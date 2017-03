Anderlecht: geoliede machine met véél reserve-onderdelen: "Je mag vervangen wie je wilt"

Uros Spajic, Serviër van geboorte en niet vertrouwd met de rare gewoontes in Belgisch voetballand, viel uit de lucht. "Ah? Is dat het voordeel dat we hebben door nu eerste te eindigen? Amai, dat is wel al niet slecht!", lachte hij. "We hebben onszelf een mooi cadeau gegeven."

Anderlecht lijkt net op tijd zijn juiste vorm te pakken te hebben na een regulier seizoen dat veel weg had van een hobbelige rit zijweg. Maar nu razen ze dus over de autosnelweg. "Dat is niet zomaar gebeurd", knikte Spajic. "Alle werk dat we erin hebben gestoken, loont nu. Dit was absoluut geen geluk hoor. Als je ziet hoe hard we gewerkt hebben... Maar ik heb ook nog nooit zo'n groep gezien."