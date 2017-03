Haroun na titel Ã©n geboorte eerste kind: "Dit is Ã©cht de mooiste dag van mijn leven"

Haroun werd immers naast kampioen in tweede klasse ook vader van zijn eerste kind. "Eerst de geboorte van mijn kind en daarna terug naar eerste klasse, ongelooflijk", aldus Haroun achteraf. "Niemand had dit verwacht in januari."

"We hebben ze in de tweede helft weggespeeld, het was haast onmogelijk voor Roeselare om te scoren. De goal van Limbombe heeft ons bevrijd. We zijn koel gebleven en kwamen we om te winnen", ging Haroun verder.

Hij volgde live de geboorte van zijn kind vlak voor de wedstrijd. "Eerst ga ik naar het ziekenhuis en als vrouw en kind het goed stellen, doe ik misschien nog een toerke naar de Bosuil", sloot hij af. "Het is een zoon en hij heet Zayd."