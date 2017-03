Dit is ons Team van de Week

Doel

Ene Silvio Proto vierde zijn wederoptreden in het shirt van KV Oostende op bezoek bij Standard. De Kustboys leken lang op weg naar een mooie overwinning, mede door enkele knappe reddingen van de doelman. Dat Belfodil toch nog twee keer scoorde, kon Proto zich niet aanwrijven. Knappe terugkeer.

Verdediging

Helemaal achterin zorgde Arslanagic ervoor dat KV Kortrijk niet gevaarlijk kon worden. Zijn maatje Mohamed deed ook meer dan zijn duit in het zakje vlak voor de verdediging. Nana Asare bevestigde tegen KV Mechelen tot slot het gelijk van Vanhaezebrouck. Hij werd node gemist, die donderdag tegen Genk.

Middenveld

Op het middenveld nog zo'n voorbeeld van het gelijk van Hein. Brecht Dejaegere verdeelde én zorgde voor de geweldige opener op Simon voor de 1-0 van Perbet. Als we na de winterstop een revelatie moeten aanduiden, is het toch Sander Berge van Racing Genk. Wat een dominante prestatie.

Ook Pozuelo was meer dan op de afspraak. Jammer dat we Genk niet zullen terugzien in play-off 1. Zou het dan toch kunnen? Stanciu lijkt zijn prijskaartje plots wel waard bij paarswit, eerst uitblinker in Europa, daarna ook tegen Waasland-Beveren. Wat gezegd van Moses Simon? Hij speelde half Mechelen op een hoopje samen met Kubo en Kalu, voor hen was er geen plaats in dit team.

Aanval

Voorin twee spitsen die deden wat spitsen moeten doen: scoren, en liefst meer dan één. Zowel Belfodil als Leye maakten er twee en lijken hun betere vorm terug te vinden. Benieuwd wat dat geeft in de play-offs.