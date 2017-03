Wenger verschuift de schuld van protesten bij Arsenal: "Ze brainwashen je met wat zij geloven"

Na de 5-0-overwinning tegen Lincoln City in de FA Cup suggereerde Arsene Wenger dat analisten bepalen hoe de fans denken, hij gebruikte de match Barcelona-PSG als voorbeeld. “Ik heb de laatste 20 minuten van Barça tegen PSG opnieuw bekeken,” zei Wenger aan de Daily Mirror. “Het is interessant om te zien wat voor conclusies allemaal uit die match komen. En de mensen die met die uitleg komen, zeiden tien minuten voor tijd nog hoe schitterend PSG was. Tien minuten later trekken ze op niets. Ze brainwashen je met wat zij geloven.”

De protesten tegen trainer Arsene Wenger worden steeds sterker bij de fans van The Gunners, het is nu al het 13de jaar zonder titel. Er heerst een gevoel dat de club een plafond heeft bereikt met hem aan het roer. En de supporters willen dat plafond breken. Maar weinigen onder hen zullen toegeven dat het komt omdat ze ‘gebrainwasht’ zijn, zoals Wenger stelde.