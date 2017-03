Elke week discussie, deze bepalende wedstrijdfases had een videoref opgelost

VIDEOREF

Eupen - Zulte Waregem

Eupen kreeg twee penalty's op de Kehrweg. Zeker de tweede was wel voor een erg licht foutje van Dalsgaard, maar Bossut parreerde de inzet van Sylla. Een videoref had duidelijkheid kunnen brengen in deze fase.

DOELLIJNTECHNOLOGIE

Club Brugge - STVV

Het eerste doelpunt van STVV was een kopbal van De Petter die al dan niet over de lijn ging. De goal brak Club uiteindelijk nog zuur op, want de wedstrijd eindigde op 2-2. Ook Bjorn Engels zei na de match: "Doellijntechnologie zou absoluut handig zijn." Ging de bal over de lijn? We zullen het nooit weten.